Garanties automobiles: IA Groupe Financier accro aux acquisitions

Un mois après avoir annoncé la plus importante transaction de son histoire, elle s’élevait à près d’un milliard de dollars, IA Groupe Financier récidive. L’assureur de Québec avale trois entreprises canadiennes.

«Avec ces acquisitions, IA poursuit sa stratégie de croissance afin de devenir un acteur majeur dans l'environnement automobile canadien», dit Sean O'Brien, vice-président principal, services aux concessionnaires.

Les entreprises visées se spécialisent dans les garanties automobiles. Il s’agit des filiales de C. Walker Group, WGI Service Plan Division (Vancouver) et WGI Manufacturing (Scarborough), et de Lubrico Warranty (London).

Le montant exact de la transaction n’a pas été dévoilé par la direction. Selon nos informations, elle est de «plusieurs dizaines de millions de dollars». Ces acquisitions sont entrées en vigueur la semaine dernière.

L’entreprise Lubrico Warranty permettra à IA Groupe Financier de consolider sa présence dans le secteur des véhicules d’occasions. La compagnie ontarienne vend des garanties automobiles par l'entremise de plus de 4000 concessionnaires. Elle n’avait pas de client au Québec.

Quant aux filiales de C. Walker Group, elles ouvriront les portes à l’assureur de concessionnaires indépendants au Canada. La maison mère, dont la principale activité est la fabrication en gros et la gestion de produits de protection chimique, brasse des affaires avec 950 concessionnaires.

Ces trois entreprises comptent environ 105 travailleurs. Elles seront gérées par la division des Services aux concessionnaires de iA Groupe financier.

Autres acquisitions

Au début du mois de décembre, IA Groupe financier, aussi connu comme Industrielle Alliance, avait annoncé l’acquisition de l'entreprise américaine spécialisée dans les garanties automobiles IAS Parent Holdings.

Le montant de la transaction était de 720 millions $US. Basée à Austin, au Texas, la compagnie IAS compte plus de 600 employés et mise sur un réseau de distribution regroupant 4300 concessionnaires.

En 2018, IA Groupe financier avait également mis le grappin sur les sociétés américaines Dealers Assurance Company et Southwest Reinsure. La facture avait été de 135 millions $US.

La direction n’écarte pas la possibilité de réaliser d’autres acquisitions au cours des prochains mois. «Il y a toujours un appétit. On continue d’évaluer les possibilités», conclut le porte-parole, Pierre Picard.