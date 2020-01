Harry et Meghan, restez donc chez vous !

Non seulement la reine est notre chef d’État. Non seulement la reine est sur notre monnaie. Non seulement on a le statut humiliant de sujets de Sa Majesté. Non seulement on doit payer des sommes mirobolantes pour la gouverneure générale et les lieutenants gouverneurs généraux.

Mais en plus on va devoir payer de nos poches de contribuables pour que le prince Harry, sa femme Meghan et leur fils Archie soient en sécurité au pays.

Selon le Evening Standard, Justin Trudeau a assuré à la reine que nous, les bons contribuables, on allait payer sans broncher pour la sécurité du petit Prince...

Parce que Harry veut le beurre et l’argent du beurre, qu’il veut tous les avantages de la monarchie sans aucun de ses inconvénients, il décide de « prendre ses distances » avec la famille royale. (Comme l’a écrit avec beaucoup d’esprit Pascal Bérubé, on invite les Québécois à faire de même).

À mes yeux, la famille royale n’est qu’une bande d’enfants gâtés qui vivent au crochet de la société. Ils ne sont là où ils sont que par leur naissance, grâce au sang qui coule dans leurs veines. Ils ne sont pas élus, ne représentent personne d’autre qu’eux-mêmes et n’occupent aucune « emploi » réellement utile.

Harry est bien content de profiter des $$$$ de son papa, il est bien content que ce soient les contribuables britanniques qui payent pour les rénovations de son immense demeure de Frogmore... mais il ne veut pas jouer le jeu d’employé de la maison royale.

Alors il s’exile au Canada, chez les sujets soumis du Commonwealth... et il faut qu’on paye pour lui ! Excusez-moi, mais c’est un peu fort de café.

Tout ça parce que Meghan est chummy chummy avec Jessica Mulroney, la femme du fils de Brian Mulroney.

Quand je pense que Tim Hortons leur a offert le plus sérieusement du monde du café gratuit à vie s’ils s’installent au Canada. Une compagnie qui offre du café gratuit à des multimillionnaires ! Quelle indécence.

En 2010, les contribuables canadiens ont payé 2.8 millions pour protéger la Reine quand elle fait sa tournée au Canada. En 2011, ça nous a coûté 1.2 million pour la visite de Kate et du prince William.

Selon les estimés, protéger Harry et Meghan pourrait coûter 1.7 million par année. Pouvez-vous imaginer combien de médicaments on pourrait offrir à des citoyens malades avec cette somme-là ?

S'il tient tant que ça à devenir "financièrement autonome" qu'il assume les pleins coûts de sa sécurité.

C'est bien sympathique de suivre la série The Crown... mais on n'a pas besoin de se faire passer une couronne.

Please, Meghan and Harry, stay in the UK. We have far better uses for our hard-earned dollars than spending it on some spoiled royalty.