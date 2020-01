Huberdeau n’a pas fait durer le suspense

Jonathan Huberdeau n’avait pas l’intention de partager bien longtemps le sommet des pointeurs de l’histoire des Panthers de la Floride.

Avant l’affrontement contre les Maple Leafs de Toronto, dimanche, le Québécois avait amassé 419 points, soit un de moins qu’Olli Jokinen. Lors de la deuxième période, Huberdeau a égalé la marque du Finlandais en inscrivant le septième but des siens et il aura finalement partagé le sommet pendant 12 minutes et 36 secondes.

«Nous nous sommes regardés et nous avons dit : "pourquoi ne pas obtenir un autre point?", a expliqué l’athlète de 26 ans en parlant de lui et de son compagnon de trio Aleksander Barkov. Nous voulions que cette soirée soit encore meilleure et nous avons réussi.»

Seulement quelques instants après cette conversation, Huberdeau a obtenu son 420e point en carrière sur la réussite qui complétait la marque de 8 à 4 en faveur des Panthers, un but de Mike Hoffman en avantage numérique.

«C’est cool, c’était une autre super soirée, a dit le natif de Saint-Jérôme au site internet des Panthers. Je ne pouvais pas demander mieux. Dans l’ensemble, l’équipe a vraiment bien joué, c’est une grosse victoire. Nous savions que nous en avions besoin ce soir [dimanche] et en plus de cette histoire. C’est plutôt cool et je vais essayer d’en profiter ce soir.»

«C’est un grand joueur»

Dorénavant lié à jamais à Huberdeau dans l’histoire des Panthers, Hoffman n’avait que de bons mots pour décrire son coéquipier.

«Nous étions évidemment très excités, a indiqué l’ancien des Sénateurs d’Ottawa. C’est un accomplissement incroyable. C’est un grand joueur. Je l’avais vu quand il avait 16 ans dans le junior et je pouvais déjà voir qu’il était un joueur bien spécial. Il travaille fort et il est devenu l’un des meilleurs de la ligue.»

L’entraîneur-chef Joel Quenneville, qui évolue derrière les bancs de la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis 1994-1995, a de nouveau été impressionné par son patineur.

«Il a de nouveau amené un facteur wow ce soir. Il a fait plusieurs jeux qui étaient vraiment magnifiques. [Barkov] l’a également bien alimenté et il a fini l’un de ses jeux. Ce sera intéressant de voir jusqu’où il sera capable de porter son total de points ici en Floride.»

Et la suite?

Maintenant qu’il a atteint cette prestigieuse marque, celui qui a été le troisième choix au total de l’encan de la LNH de 2011 se penche dorénavant sur la prochaine étape : jouer du hockey de printemps.

«Je suis émotif, j’ai l’impression que c’était hier [le repêchage]. Le temps passe tellement vite. J’ai cette organisation à cœur et je suis heureux d’être ici. Je veux être ici le plus longtemps possible. C’est cool de repenser à quand j’ai été repêché et d’être encore ici avec les gars. Nous avons le même groupe de joueurs depuis un petit moment et maintenant nous voulons gagner. Nous voulons faire les séries éliminatoires et c’est là que nous aurions encore plus de plaisir.»

En vertu du gain contre les Maple Leafs, les Panthers ont 53 points au classement général, ce qui leur confère la dernière place des équipes repêchées dans l’Association de l’Est. Ils sont cependant à un seul point de leurs rivaux torontois et la troisième place dans la Section atlantique.