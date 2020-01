Le film «Joker» en tête de la course aux Oscars avec 11 nominations

Le film «Joker» de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête de la course pour la 92 édition des Oscars avec onze nominations au total, a annoncé lundi l’Académie américaine des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux prix.

• À lire aussi: Un court métrage québécois nommé aux Oscars

Palme d’or au dernier Festival de Cannes, le film sud-coréen « Parasite » de Bong Joon-ho s’est également fait remarquer avec six nominations, notamment dans la catégorie phare du « meilleur film », celle du meilleur film étranger et celle du meilleur réalisateur.

Parmi les autres outsiders figurent « Marriage Story » (six nominations), avec son duo d’acteurs en vue Adam Driver et Scarlett Johansson, tous deux sélectionnés, « Jojo Rabbit » (six nominations) et « Les Filles du Dr March » de Greta Gerwig. Cette dernière n’a toutefois pas été retenue dans la catégorie des réalisateurs, où aucune femme n’est sélectionnée cette année, ce qui va à coup sûr susciter la controverse à Hollywood.

Souvent critiquée pour son manque de diversité, l’Académie des Oscars va encore s’exposer à la critique pour cette 92e sélection: l’actrice noire américaine Cynthia Erivo est la seule artiste non blanche à s’être frayé un chemin dans les nominations, dans la catégorie « meilleure actrice » pour « Harriet ».

Les commentateurs pointaient déjà du doigt lundi l’absence d’Eddie Murphy, qui effectuait son grand retour au cinéma dans « Dolemite is my name », et de Jennifer Lopez, qui pouvait prétendre à une nomination pour « Queens ».

Les Oscars seront remis à Hollywood le 9 février.