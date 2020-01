Météo au Québec: encore de la neige cette semaine

La neige continuera de tomber cette semaine, sur le Québec.

Dès lundi quelques flocons pourront toucher terre, comme relique de la tempête passée. Un peu plus de 1 cm sont attendus en Mauricie jusqu’au Bas-Saint-Laurent et Charlevoix avec des températures qui iront de -12 à -10 degrés.

Plus au sud, c’est de la pluie verglaçante qui menacera le retour au travail. Il faut attendre 1 mm de pluie dans le grand Montréal et Gatineau, avec -6 degrés. Les précipitations cesseront en après-midi toutefois.

Seules l’Estrie, la Beauce et la Gaspésie seront épargnées, avec un temps plutôt ensoleillé et des températures clémentes, proche du point de congélation à Lennoxville et – 10 à Percé.

Mardi soir et jeudi, cependant, une tempête pourrait ramener plus de neige. Jusqu’à 15 cm de neige sont attendus sur une bonne partie du sud du Québec, hormis les régions de Montréal, Montérégie, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay où c’est plutôt le verglas qui pourrait laisser 2 à 3 mm de glace puis de la neige.

Vendredi sera une journée sans nuages, mais avec le mercure qui descend dans les normales saisonnières, autour des -12 à Montréal et -15 à Québec.

Ce sera surtout une journée entre-deux, puisque samedi, une nouvelle dépression pourrait passer au-dessus du Québec et apporter entre 10 et 30 cm de neige.