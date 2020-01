Nomination de Christine Maestracci aux acquisitions et distribution chez Québecor

Québecor a annoncé lundi la nomination de Christine Maestracci à titre de vice-présidente, Acquisitions et Distribution internationale au sein de l’entreprise.

À l’emploi de Québecor depuis 2003, Christine Maestracci était jusqu’à tout récemment directrice principale des acquisitions pour Québecor Contenu. Avocate de formation, elle cumule plus de 20 ans d’expérience en divertissement et médias numériques. Elle est en outre présidente du conseil d’administration de l’organisme Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (FCTMN).

Sous la direction de Yann Paquet, Christine Maestracci continuera d’être responsable des acquisitions de contenus et formats pour l’ensemble des plateformes de Groupe TVA et Club illico. Elle aura désormais de surcroît la responsabilité de la distribution internationale des contenus et formats du groupe, de concert avec les partenaires locaux et internationaux.

Québecor Contenu compte accentuer le rayonnement du talent des créateurs et artisans d’ici sur les marchés internationaux. Dans les dernières années, entre autres, le format de «Révolution» a obtenu beaucoup de succès ailleurs dans le monde; il a été vendu en Lituanie, en Chine et en Russie, des options ont été négociées en Espagne, en France, en Belgique et en Pologne, et «Révolution» vient d’être nommé «Format de l’année» par le prestigieux magazine Playback, en plus d’avoir été en nomination aux prix Rose d’Or.

Des adaptations des «Beaux malaises» (Serbie), de «Boomerang» (Suède) et «Pour Sarah» (France) ont également brillé ailleurs sur la planète.

«Au cours des dernières années, Christine a joué un rôle-clé dans les succès de Québecor Contenu, des chaînes du Groupe TVA et de Club illico. Son leadership, son expérience, sa vision et sa connaissance du marché international seront des atouts importants pour accélérer le déploiement de nos formats et contenus à travers le monde», a souligné Yann Paquet, vice-président Stratégie et Affaires internationales.

«Je suis ravie de me voir confier ce nouveau mandat au sein de Québecor Contenu et je remercie Yann Paquet et France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA, et chef du contenu chez Québecor Contenu, de leur confiance. C’est un immense privilège de représenter à l’international les contenus d’exception de Québecor Contenu et de nos partenaires producteurs, tout comme celui de continuer de diriger l’équipe passionnée et chevronnée des acquisitions», a affirmé pour sa part Christine Maestracci.