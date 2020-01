Pearl Jam au Centre Vidéotron le 22 mars

Quatre ans après y avoir fait salle comble, Pearl Jam sera de retour au Centre Vidéotron de Québec, le 22 mars, dans le cadre d’une tournée printanière nord-américaine.

Ils étaient plus de 17 500 fans en délire à chanter Even Flow et Jeremy. Le concert de la formation de Seattle au Centre Vidéotron, le 5 mai 2016, reste à ce jour un des spectacles qui a attiré la plus grosse foule en une seule soirée dans l’amphithéâtre inauguré en 2015.

Eddie Vedder et sa bande s’en souviennent certainement et, pour l’instant (d’autres dates s’ajouteront éventuellement), c’est Québec, et non Montréal, qui apparait sur l’itinéraire de leur nouvelle tournée qui est dévoilé lundi.

Photo d'archives, Simon Clark

En fait, la capitale sera l’une quatre escales canadiennes avec Toronto, Ottawa et Hamilton.

Les billets seront mis en vente le 24 janvier, à compter de 10h.

Nouvel album

Ce périple de seize dates, du 18 mars au 19 avril, accompagnera la sortie d’un nouvel album, Gigaton, prévue le 27 mars. Il s’agit de la première parution de Pearl Jam depuis Lightning Bolt, en 2013.

Photo d'archives, Simon Clark

«Faire cet album a été long. C’était parfois émotionnellement sombre et déroutant mais ce fut en même temps un processus excitant et expérimental qui nous a conduit vers une sorte de salut musicale», a indiqué le guitariste Mike McCready, dans le communiqué de presse annonçant la nouvelle.

Un premier extrait, Dance of the Clairvoyants, sera lancé au cours des prochaines semaines.

Photo d'archives, Simon Clark

La pochette de l’album fera écho aux préoccupations environnementales de Pearl Jam. On y verra une image du photographe canadien Paul Nicklen. Baptisée Ice Waterfall et illustrant la fonte accélérée des glaces dans le nord, le cliché montre les cascades d’eau jaillissant d’un glacier norvégien.