HÉBERT, Suzanne



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le mercredi 8 janvier 2020, à l'âge de 100 ans et 9 mois, est décédée madame Suzanne Hébert, fille de feu Edmond Hébert et de feu Georgianna Veilleux. Elle demeurait à Saint-Georges.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. Par la suite, l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction deElle laisse dans le deuil ses neveux et nièces: André (feu Micheline St-Laurent), Claude (Pierrette Girard), Suzanne (Richard Hotte) et Jean (Michèle Côté). Elle était la soeur de : feu Jacqueline, feu Jacques, feu Donat (feu Martine Paquet), feu Charles-Henri (feu Fernande) et feu Henriette Hébert. Elle laisse également dans le deuil plusieurs petits-neveux et nièces, arrière-petits-neveux et nièces, cousins, cousines, ami(e)s et les soeurs de l'Institut Saint-Jeanne-D'Arc. La famille désire remercier tout le personnel de la résidence Le Riviéra pour l'attention apportée et les soins prodigués tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8, mais le jour de la cérémonie, seulement des dons à l'église de Saint-Georges seront acceptés en l'église.