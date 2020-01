Au camp de l’Impact de Montréal à 15 ans

Jean-Aniel Assi n’a que 15 ans et déjà il impressionne le personnel d’entraîneurs de l’impact. L’attaquant est devenu le plus jeune joueur du club à participer au camp d’entraînement de l’Impact.

Il n’a que 15 ans. Il est né en 2004. Il est en train de compléter son quatrième secondaire. Pourtant, le joueur de Beauport originaire de la Côte d’Ivoire a déjà la chance de pratiquer avec les professionnels.

Il évolue avec l’Académie de l’Impact depuis 2017 et le principal intéressé est sur un nuage : «Pour moi [l’Impact] c’est un grand club.»

Toutefois, Assi ne s’est pas retrouvé au camp du onze montréalais par le fruit du hasard. La saison dernière, il a marqué 14 buts en 17 rencontres avec les U15 et cinq buts avec l’équipe nationale canadienne au tournoi de la CONCACAF. «Le travail que je fais, ça me permet d’aller plus loin.»

Assi se décrit lui-même comme «un attaquant qui aime le ballon et qui aime provoquer». Il compare son style de jeu à celui de Kylian Mbappé et Sadio Mané.

Selon le directeur de l’Académie de l’Impact, Philippe Eullaffroy, il est «un attaquant moderne».