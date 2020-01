Deux suspects arrêtés pour un vol de cuivre à Québec

La police de Québec a procédé à l’arrestation de deux individus, lundi soir, relativement à un dossier d’introduction par effraction et de vol de cuivre.

Les policiers ont été avisés à la suite d’un appel à la centrale 9-1-1. Les informations indiquaient que deux hommes venaient de s’introduire dans la cour d’un bâtiment de la rue Samson, dans le secteur de Vanier à Québec, afin d’y voler du cuivre.

Des patrouilleurs et un maître-chien sont rapidement intervenus et ont procédé à l’arrestation des deux suspects, deux hommes âgés de 56 et 51 ans.

Ils ont été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure relativement à ces événements.

Plus de détails à venir...