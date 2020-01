Engorgement aux urgences: le manque d’empressement de la ministre McCann dénoncé

QUÉBEC | Le député libéral André Fortin dénonce le manque d’empressement de la ministre de la Santé à mettre en place des solutions pour réduire le temps d’attente aux urgences alors que la saison de la grippe bat son plein au Québec.

«On dirait qu’elle se dit "oui on va le faire, mais on va le faire éventuellement". Mais le problème c’est que les gens sont malades aujourd’hui, ils ont besoin de services aujourd’hui, et le service est moins bon qu’il était», a dit M. Fortin, porte-parole de l’opposition officielle en matière de Santé, lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale, mardi.

Après avoir testé une vingtaine de cliniques d’hiver de la grande région de Montréal durant plusieurs heures au cours des derniers jours, Le Journal a révélé mardi qu’il est très difficile de voir un médecin rapidement dans le système public.

Pourtant, ces cliniques mises en place depuis deux ans doivent permettre de désengorger les urgences pendant la période hivernale où leur achalandage connaît son apogée.

Mardi, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a reconnu que l’instauration des cliniques d’hiver ne pourrait pas régler à long terme le problème de l’engorgement aux urgences.

«Ce n’est pas suffisant, a-t-elle indiqué en entrevue à QUB Radio. Les cliniques d’hiver qu’on a mise en place [...], c’est une tentative pour donner davantage d’accès en première ligne dans les cliniques aux citoyens dans la période hivernale ou il y a plus de besoins.»

Selon elle, la solution à long terme passe par une amélioration de la première ligne. Les deux, déposés l’automne dernier, afin de donner davantage d’autonomie aux pharmaciens et aux infirmières praticiennes spécialisées vont en ce sens, estime-t-elle.

Aussi, elle a réitéré son souhait de revoir le mode de rémunération des médecins de famille dans l’espoir que ceux-ci puissent voir plus de patients.

«D’abord, changer le mode de rémunération des médecins de famille, qu’ils soient payés par patients et non pas acte, leur donner la possibilité d’intervenir par téléphone ou par internet, ça libère du temps et c’est fait dans d’autres provinces du Canada», a-t-elle indiqué en entrevue.

Enfin, elle rappelle la promesse de son gouvernement de réduire à 90 minutes le temps d’attente aux urgences, mais rappelle que la Coalition avenir Québec s’est engagée à atteindre ce chiffre à l’intérieur d’un premier mandat, soit à l’horizon.