Incursion dans la lugubre prison Winter à Sherbrooke

En pénétrant dans ce vieux centre de détention abandonné, je me dis c'est clairement le dernier endroit où j'aurais le goût de «faire du temps». Pas que les autres prisons soient nécessairement plus conviviales – des barreaux ça reste des barreaux –, mais celle-ci, construite en 1865, est froide, austère, vétuste et surtout, insalubre. C'est difficile à croire, mais on y hébergeait encore des détenus jusqu'en 1990.

Il régnait un tel état de désespoir dans cette prison que certains prisonniers choisissaient l'immolation pour mettre fin à leur jour. Il faut dire que beaucoup de pensionnaires étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale et les conditions de détention y étaient particulièrement dures. Dans certaines cellules, il n'y a même pas d'espace pour autre chose qu'un lit simple. La prison Winter porte bien son nom puisqu'on raconte que les murs intérieurs étaient tapissés de glace pendant les longs mois d'hiver.

