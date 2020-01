Joel Waterman se joint officiellement à l’Impact

L’Impact de Montréal a indiqué mardi avoir acquis le défenseur central canadien Joel Waterman, qui s’amène en provenance du Cavalry FC, de la Première Ligue canadienne (CPL).

Le joueur de 23 ans a apposé sa signature sur un contrat de deux ans assorti de deux années d’option pour 2022 et 2023. Il était d'ailleurs sur le terrain avec ses nouveaux coéquipiers mardi, lors de l'ouverture du camp d'entraînement à Montréal.

«Nous sommes heureux d'accueillir Joel avec l'Impact, a déclaré le directeur sportif Olivier Renard via communiqué. C'est un défenseur central pouvant jouer à toutes les positions dans une défense à trois ou à quatre, de même qu'au poste de milieu défensif. C'est un joueur qui a une bonne mentalité et qui s'amène à Montréal après une bonne saison en CPL.»

Waterman a joué 25 parties pour le Cavalry et a marqué un but, aidant l’équipe à terminer au premier rang du classement lors de la saison inaugurale de la CPL. Les 6 pi et 2 po de l’arrière pourront également être utiles à l’Impact dans le domaine du jeu aérien.