Le coton ouaté de Catherine Dorion racheté par son demi-frère

C’est le demi-frère de Catherine Dorion qui s’est porté acquéreur du maintenant célèbre coton ouaté, qui avait valu à la députée solidaire de devoir rebrousser chemin à son entrée au Salon bleu en novembre dernier.

Marc Dorion, un avocat de Québec, a déboursé la somme de 5530$ pour acquérir la pièce de vêtement de couleur rouille. Ce montant sera remis par la députée à la Maison des femmes de Québec, qui «héberge et protège les femmes victimes de violence conjugale».

Le coton ouaté a été mis aux enchères lors du passage de Catherine Dorion à la nouvelle émission de Julie Snyder, La semaine des quatre Julie, jeudi dernier.

«Tout un revirement hollywoodien. Et... non, c'est pas arrangé avec le gars des vues», a souligné la députée sur sa page Facebook mardi en révélant l’identité de l’acheteur.

«Cher Marc [...], sache que ton geste me touche énormément. Venant de toi, qui as longtemps été et seras probablement toujours un militant conservateur, ça fait penser qu'il y a des “côtés Dorion” comme le front tout le tour de la tête qu’on sait reconnaître et saluer d’un spectre à l’autre», a-t-elle ajouté.

Rappelons que Catherine Dorion avait quitté le Salon bleu le 7 novembre dernier après que des députés lui eurent reproché de contrevenir au décorum de l’institution en s’y présentant vêtu d'un coton ouaté.