Une valeur record des permis de construction en 2019

La valeur des permis de construction délivrés à Lévis a franchi un nouveau record en 2019 en totalisant 443 M $.

Cette valeur surpasse ainsi l’ancien record qui était de 405 M$, en 2016. Il s’agit d’une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente. Le maire a rappelé la vitalité économique de son territoire.

« Je me réjouis de ces résultats positifs pour l’année 2019 qui traduisent une fois de plus notre vitalité économique exceptionnelle, la meilleure parmi les villes québécoises de 100 000 habitants et plus. Uniquement pour le développement de nouvelles unités résidentielles, des permis ont été délivrés pour une valeur de 314 M$, ce qui a permis d’ajouter quelque 1 541 unités d’habitation au parc immobilier de Lévis, et ce, sans empiéter en zone agricole », a mentionné Gilles Lehouillier.

À la valeur des permis du secteur résidentiel s’ajoutent celles du développement industriel (35,7 M$), commercial (58,6 M$), institutionnel (33,1 M$) et les enseignes (1,5 M$) qui permettent d’atteindre le chiffre total de 443 M$.

Par ailleurs, Lévis poursuit la densification des pôles Desjardins et Chaudière. Les mesures nécessaires ont également été mises en place afin de permettre la densification le long des axes comme la route des Rivières dans le secteur Saint-Nicolas et le boulevard Guillaume-Couture.