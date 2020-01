L’Iran aura assez d’uranium enrichi en 2020 pour fabriquer une bombe, selon Israël

L’Iran aura enrichi suffisamment d’uranium d’ici la fin de l’année pour disposer du matériel nécessaire à la confection de l’arme nucléaire, sans pour autant avoir l’intention d’en fabriquer une dans l’immédiat, selon des propos de responsables israéliens cités par des médias locaux et confirmés par l’AFP.

Selon les estimations des autorités israéliennes, citées par ces mêmes responsables, l’Iran enrichit à un taux de 4% entre 100 et 180 kilos d’uranium par mois, ce qui, à ce rythme, permettra à Téhéran d’avoir d’ici la fin de l’année en sa possession près de 25 kilogrammes d’uranium hautement enrichi, seuil requis pour confectionner une bombe nucléaire.

Les Iraniens auront besoin d’un peu plus de six mois pour arriver à ce niveau, et auraient encore besoin d’environ deux ans supplémentaires pour développer des missiles capables de transporter une éventuelle bombe, selon des informations des médias israéliens qui citaient mardi soir le rapport 2020 de la direction des renseignements militaires de l’armée israélienne.

Selon des éléments de ce rapport, l’Iran ne se hâtera pas pour fabriquer concrètement une bombe, car Téhéran ne souhaite pas une guerre bien qu’une escalade militaire demeure possible.

« Nous savons exactement ce qui se passe dans le programme nucléaire iranien. L’Iran pense être en mesure de parvenir à l’arme nucléaire. Je le dis à nouveau: Israël ne permettra pas à l’Iran de parvenir à la bombe », a déclaré mardi soir dans un communiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« L’Iran est à deux ou trois ans d’avoir des capacités nucléaires », a commenté l’ancien chef de l’armée Benny Gantz et grand rival de M. Netanyahu pour les élections parlementaires du 2 mars prochain.

Israël accuse depuis de nombreuses années l’Iran de chercher à se doter de l’arme nucléaire, malgré les démentis répétés de Téhéran, et s’oppose, à l’instar des États-Unis, à l’accord de 2015 (JCPOA) encadrant le nucléaire iranien et visant à empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire.

L’État hébreu appelle les pays européens à suivre l’exemple des États-Unis qui se sont retirés de l’accord en 2018 et ont imposé une série de sanctions économiques contre Téhéran.

Sans se retirer de l’accord, les pays européens (Allemagne, Royaume-Uni, France) ont annoncé mardi avoir déclenché le mécanisme de règlement des différends (MRD) prévu par l’accord sur le nucléaire afin, selon eux, de contraindre Téhéran à revenir au respect de ses engagements.

« J’appelle tous les pays occidentaux à rétablir sur le champ des sanctions à l’ONU », ajouté M. Netanyahu, en réaction à la nouvelle initiative européenne.

Israël accuse aussi le Hezbollah libanais, allié de l’Iran, de chercher à convertir des roquettes en missiles de précision pouvant causer des dommages importants sur des sites stratégiques en sol israélien.