LSU gagne la bataille des tigres

Joe Burrow et les Tigers de l’Université Louisiana State (LSU) ont vaincu les Tigers de l’Université Clemson par la marque de 42 à 25, lundi, au Mercedes-Benz Superdome en Louisiane, dans le cadre de la finale du championnat universitaire américain.

LSU avait remporté les grands honneurs pour la dernière fois en 2007.

Pressenti comme le premier choix du prochain repêchage de la NFL, le quart-arrière Joe Burrow a connu une autre solide performance pour conclure sa saison de rêve. En raison de ses cinq passes de touché dans ce match, le pivot a lancé 60 remises pour un majeur cette année, un nouveau record de la NCAA. Il a amassé 463 verges par la voie des airs et 58 autres au sol, en plus d’ajouter six points supplémentaires de cette façon.

Ja’Marr Chase a été son receveur le plus productif avec une récolte de 221 verges et deux majeurs.

Dans le camp de Clemson, le quart-arrière Trevor Lawrence a complété moins de 50% de ses remises (18 en 37) pour des gains de 234 verges, sans toutefois lancer une passe de touché.