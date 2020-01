«Nacho» répond présent au camp de l'Impact

L’Impact a amorcé mardi avant-midi son camp d’entraînement 2020 et le vétéran Ignacio Piatti figurait parmi les joueurs présents au Complexe sportif Marie-Victorin, à Montréal.

Au centre de plusieurs spéculations relatives à son possible départ du Bleu-Blanc-Noir, Piatti a ainsi pu faire connaissance avec le nouvel entraîneur-chef du club, Thierry Henry. L’Argentin avait largement fait parler de lui par son absence au bilan de saison 2019 de l’organisation, l’automne dernier.

Un total de 19 joueurs de la formation 2019 seront de retour sur le terrain, incluant Piatti : les gardiens Evan Bush, Clément Diop et James Pantemis, les défenseurs Rudy Camacho, Jorge Corrales, Rod Fanni, Jukka Raitala et Karifa Yao, les milieux de terrain Clément Bayiha, Mathieu Choinière, Bojan, Lassi Lappalainen, Samuel Piette, Amar Sejdic, Shamit Shome et Saphir Taïder, de même que les attaquants Anthony Jackson-Hamel et Maximiliano Urruti.

Piette est présentement avec l'équipe nationale canadienne et rejoindra l'Impact après son match amical contre l'Islande prévu mercredi.

Plusieurs invités

Deux nouveaux joueurs seront présents au camp : le défenseur central canadien Joel Waterman et l'ailier hondurien Romell Quioto. De plus, quatre joueurs de l'Académie du club ont été invités pour la première partie du camp: le gardien Jonathan Sirois, le défenseur Keesean Ferdinand, le milieu de terrain Tomas Giraldo et l'attaquant Jean-Aniel Assi. Le défenseur Zachary Fernandez et le milieu de terrain Yannick Laurent, qui évoluent aussi au sein de l'Académie, prendront part à la deuxième partie du camp, à compter du 3 février à St. Petersburg. Le milieu haïtien Steeven Saba a également été invité pour le camp.

L’Impact passera quelques jours dans la métropole québécoise avant de se diriger vers Orlando et St. Petersburg, en Floride. Il affrontera le Deportivo Saprissa en huitième de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, les 19 et 26 février.