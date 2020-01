Nouvel ALENA: vote final attendu cette semaine au Congrès américain

Le Congrès américain pourrait approuver définitivement « cette semaine » le nouvel accord de libre-échange liant États-Unis, Mexique et Canada (AEUMC), a annoncé mardi la chef de la majorité républicaine au Sénat.

« Nous allons être, il semble, en position de nous occuper de l’AEUMC ici au Sénat cette semaine », a déclaré à la presse Mitch McConnell.

Ce dernier avait auparavant prévenu que l’adoption définitive de l’accord par le Congrès devrait « très probablement » attendre la fin du procès en destitution de Donald Trump.

Ce procès devrait finalement s’ouvrir mardi et en attendant, M. McConnell compte s’atteler à d’autres votes en suspens, notamment l’approbation finale de cet accord, peut-être dès jeudi, qui offrirait une grande victoire au président républicain Donald Trump.

L’adoption de l’AEUMC « sera une bonne nouvelle pour le Sénat, et pour le pays, et quelque chose qui suscitera, je pense, un large accord entre les deux partis » républicain et démocrate, a poursuivi Mitch McConnell.

Le texte a déjà été approuvé par plusieurs commissions du Sénat, dont la commission du Budget mardi. D’autres doivent encore voter mercredi, laissant présager d’un vote en séance plénière jeudi.

L’AEUMC est une version modernisée du traité de libre-échange nord-américain (ALÉNA), longtemps décrié par l’hôte de la Maison-Blanche.

Donald Trump, qui avait qualifié l’ALÉNA de « pire accord commercial de l’histoire » des États-Unis en raison des destructions d’emplois qu’il a entraînées, avait imposé sa renégociation en août 2017.

À l’issue d’un marathon de tractations, l’AEUMC avait été signé par les trois pays concernés, dans sa version initiale, fin novembre 2018.

La Chambre des représentants américaine, à majorité démocrate, lui a donné son aval le 19 décembre 2019.