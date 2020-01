[PHOTOS] Les Remparts font des heureux au CHU de Québec

Sans même chausser les patins, les joueurs des Remparts de Québec ont gagné de nouveaux adeptes qui ne demandaient pas mieux que de recevoir cette visite singulière, mardi, au Centre mère-enfant du CHU de Québec-Université Laval.

Pour la 19e fois de leur histoire, les Remparts ont visité les enfants malades du centre hospitalier du boulevard Laurier pour les aider à oublier leurs souffrances le temps d’un instant. Après les Raptors de Toronto et le Rouge & Or football, les Diables rouges complétaient le trio d’honneur au CHU en 2019-2020.

Photo STEVENS LEBLANC

Autographes, photos et cadeaux, les moments d’angoisse ont laissé place aux sourires avec la venue des hockeyeurs de l’équipe de la LHJMQ et de leur légendaire entraîneur Patrick Roy.

Hospitalisé à la suite d’un abcès aux ganglions, le jeune Malik Ricard, 5 ans, ne tenait plus en place lorsqu’il a appris que ses joueurs préférés passeraient lui dire bonjour. Il n’a pas mis de temps à tisser des liens avec ses nouveaux potes, se transformant en gardien de but dans une partie de mini-hockey à la cour intérieure dont il risque de se souvenir pour longtemps.

Photo STEVENS LEBLANC

«Il était le premier arrivé et il avait hâte de les voir, a lancé son père Benjamin Ricard. Il vient de commencer à patiner et il joue au hockey. Hier matin (lundi matin), il n’avait pas d’énergie pour se déplacer.»

Mini-hockey

Vêtu du chandail de l’équipe, le capitaine Anthony Gagnon est replongé en enfance en se prêtant au jeu en compagnie du petit blondinet. Pour le vétéran attaquant, ce genre d’activité, bien qu’elle puisse être éprouvante par moments, est essentielle et remet les choses en perspective.

Photo STEVENS LEBLANC

«C’est vraiment important pour nous, a commenté Gagnon, qui vivait l’expérience pour la première fois. Ça nous touche tous. Ces jeunes-là n’ont pas la même chance que nous autres et c’est le fun pour eux. Ça nous fait du bien aussi. On a peut-être tous ce qu’on veut sans s’en rendre compte et c’est dans des journées comme ça qu’on se rend compte qu’on a pas mal tout.»

Si Patrick Roy a été habitué à redonner au suivant dans les hôpitaux durant sa longue carrière dans la LNH, l’ancien gardien de but demeure toujours aussi touché quand il rencontre des enfants éprouvés par la maladie.

Photo STEVENS LEBLANC

Âgé de 11 ans, Arnaud Boisvert-Dufresne, qui a été victime d’une infection à la salmonellose, a pu discuter quelques minutes avec le membre du Temple de la renommée en compagnie de son père Philippe, un fan fini du Canadien et de Roy.

«Il devrait sortir demain [mercredi], alors ça finit en beauté, a avoué le paternel. On n’est pas des connaisseurs, mais il voulait sortir de sa chambre. Je peux vous dire que ses amis étaient contents pour lui qu’ils rencontrent les joueurs des Remparts.»

Implication dans la communauté

«Les gens nous en donnent beaucoup dans la ville de Québec et de s’impliquer dans la communauté, c’est important pour l’organisation et c’est important pour nos jeunes, a poursuivi Roy, lui-même père de trois enfants ainsi que grand-père depuis que sa fille Jana a donné naissance à un petit garçon. Une journée comme celle-là, ça replace les valeurs à la bonne place.»

«Tout événement peut rapprocher les joueurs [...] C’est certain que celle-ci a quelque chose de spécial. Elle peut être accrocheuse pour certains d’entre eux qui prennent conscience qu’ils font partie des gens chanceux de la vie.»

Théo Rochette, qui a disputé neuf parties avec les Remparts depuis son acquisition par les Saguenéens de Chicoutimi, a apprécié le moment.

«On rend les enfants heureux, ça leur fait plaisir et ça leur fait du bien», a dévoilé l’attaquant canado-suisse.