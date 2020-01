Pour éliminer les odeurs dans les chaussures

Il y a une dizaine d’années, tu avais donné une recette à base de fécule de maïs et de bicarbonate de soude pour enrayer les mauvaises odeurs dans les chaussures. J’ai par erreur perdu cetterecette et j’en aurais besoin. Pourrais-tu la redonner dans ton Courrier ?

Anonyme

Quand l’humidité stagne dans des chaussures ou des bottes, il suffit de saupoudrer sur une éponge humide une petite quantité de bicarbonate de soude et de frotter l’intérieur de la chaussure ou de la botte, pour l’essuyer ensuite avec un chiffon sec. Pour terminer le séchage s’il y a lieu, le faire à l’air libre, jamais près d’un calorifère, ce qui risquerait d’endommager la chaussure ou la botte.Si on ne veut pas utiliser d’eau pour protéger le cuir, on saupoudre l’intérieur de la chaussure avec un mélange en parts égales de bicarbonate et de talc qu’on laisse opérer pendant une nuit entière. Le lendemain, on n’a qu’à secouer pour enlever le tout et finir d’essuyer avec un chiffon doux.