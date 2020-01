Pour la 3e année, plusieurs entreprises de la Capitale-­Nationale s’illuminent de bleu pendant tout le mois de janvier, à l’invitation de la Société Alzheimer de Québec, à l’occasion de Québec, ville de Souvenirs.

Pour une deuxième année consécutive, la MicroBrasserie Charlevoix et le Restaurant Le Saint-Pub s’associent à la cause de l’Alzheimer pour redonner à la communauté ! 1 $ par bière vendue en format verre ou pinte, de la IPA à la Belge, sera remis à l’organisme. Plus de 140 000 Québécois sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, parmi lesquels près de 30 000 personnes sont concernées dans la région de Québec. D’ici 15 ans, le nombre de personnes atteintes devrait doubler au Québec et au Canada.

60e anniversaire

Le déjeuner-bénéfice du 60e Tournoi provincial Opti pee-wee de Montmagny se tiendra dimanche 19 janvier de 8 h 30 à 11 h 30, à la cafétéria de l’École secondaire Louis-Jacques Casault. Le Tournoi 2020 se déroulera du 23 au 26 janvier pour les Classes A et C, et du 30 janvier au 2 février pour la Classe B. Voici d’ailleurs l’équipe derrière le 2e plus vieux tournoi Pee-Wee. De gauche à droite, rangée arrière : Marie-Christine Duval, secrétaire ; Jacques Gagné, accueil ; Steeve Vaillancourt, horaire et inscription ; Étienne Minville, communications et Philippe Charest, registraire. Rangée avant : Émilie Simoneau, vice-présidente ; Dolores Anctil, salon protocolaire ; Pauline Boulet, présidente ; Sophie Cloutier, responsable des bénévoles ; Amélie Boutin, médaille et trophée et Vincent Morin, registraire.

Tout en bleu

Les établissements suivants ont répondu oui à l’invitation de la Société Alzheimer de Québec pour illuminer de bleu leurs établissements : Bello Ristorante, Centre des congrès de Québec, Château Bellevue de Donnacona, Complexe Jules-Dallaire (photo), Complexe santé de la Capitale 1 et 2, les Cosmos Grande-Allée, Lebourgneuf, Lévis et Sainte-Foy ; Fairmont Le Château Frontenac, Groupe Château Bellevue, Groupe Desgagnés, Hôtel Château Laurier Québec, Hôtel Le Concorde, Hôtel Universel, La Maison Simons, Le Continental, Le Grand Café, Musée de la civilisation, Musée de l’Amérique francophone, Résidence Aubé de Sainte-Foy Résidence du Collège et Thermomix.

La Boîte à souvenirs

Beaucoup de grands-parents ont comme projet d’écrire ou de raconter leur histoire pour transmettre leurs souvenirs, constats et valeurs à leur famille, mais n’ont pas les ressources pour accomplir ce projet. Écrire ou produire son histoire demande du temps, de l’introspection, de la recherche dans les photos, des habiletés techniques, de la synthèse, un montage graphique et l’impression de livres ou la production de vidéos. C’est un projet qui peut être complexe. Josiane Desroches (photo) est présidente et fondatrice de la Boîte à souvenirs, elle peut vous aider, avec son équipe composée de gestionnaires de projets, écrivains, photographes et infographistes, à produire et transmettre votre histoire. Son service clé en main vous accompagne dans la production de votre histoire. Renseignements : boiteasouvenirs.ca.

Anniversaires

Dave Grohl (photo), chanteur-compositeur et producteur américain, leader du groupe de rock Foo Fighters, 51 ans... Brigitte Paquette, comédienne et actrice québécoise, 60 ans... Giancarlo Fisichella, ex-pilote de Formule 1, 47 ans... Steven Soderbergh, réalisateur, scénariste et producteur américain, 57 ans... Étienne Daho, chanteur français, 64 ans... Pierre Mailloux, psychiatre québécois, 71 ans... Faye Dunaway, actrice, productrice et scénariste américaine, 79 ans.

Disparus

Le 14 janvier 2019. Simone Bussières (photo) 100 ans, Tante Colette à la radio, auteure de manuels d’initiation à la lecture et pionnière de la littérature à Québec... 2016. René Angelil, 73 ans, imprésario, homme d’affaires, chanteur et mari de Céline Dion... 2016. Alan Rickman, 69 ans, acteur, réalisateur, scénariste et metteur en scène britannique... 2015. Colombe Benoît Leclerc, 111 ans, une des doyennes de la ville de Québec... 2013. Philippe Michaud, 88 ans, maire de Rimouski de 1978 à 1990... 2010. Joseph­-Antoine (Pat) Barras, 83 ans, patrouilleur (Marshall) au club de golf de l’Auberivière à Lévis... 2005. Edwin Bélanger, 94 ans, violoniste, chef d’orchestre (OSQ)... 1999. Gaétan Girouard, 33 ans, journaliste et animateur à TVA... 1957. Humphrey Bogart, 54 ans, acteur américain (Casablanca).