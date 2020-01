Subban ne veut pas quitter les Devils

Malgré les déboires des Devils du New Jersey cette saison, P.K. Subban ne souhaite pas se retrouver sous d’autres cieux.

Disons que le vétéran de 30 ans aurait toutes les raisons de vouloir quitter une formation avec laquelle il ne performe pas (10 points en 45 matchs) et qui ne gagne pas souvent (17-21-7).

«Dans ma carrière, je n’ai jamais demandé à être échangé et c’est peut-être parce que je suis de la vieille école, a exprimé Subban avant l’affrontement des siens contre les Maple Leafs à Toronto, mardi. J’ai appris de beaucoup de vétérans dans cette ligue que tu dois baisser la tête, entrer au boulot et faire ton travail. Je suis payé pour faire un travail et je dois le faire tous les jours.»

Acquis des Predators de Nashville en juin dernier, le défenseur ne veut pas seulement rester avec les Devils par loyauté.

«J’adore mes coéquipiers, c’est un groupe fantastique et c’est plaisant de venir à l’aréna, a-t-il expliqué. Notre saison est frustrante, mais nous nous motivons et nous sommes excités de jouer à tous nos matchs.»

Subban dispute présentement la sixième saison d’un contrat de huit ans et d’une valeur annuelle de neuf millions $. Une entente qu’il avait signée alors qu’il portait l’uniforme du Canadien de Montréal.