Un homme accusé d'agression sexuelle recherché par la police

Un homme qui avait été accusé l'été dernier pour des crimes à caractère sexuel est présentement recherché par la police à la suite d'un bris d'engagement.

Un mandat d'arrestation a été lancé contre Steve Vaillancourt, 38 ans, le 9 janvier. Le suspect avait été accusé en juillet 2019, entre autres pour voies de fait, contacts sexuels et agression sexuelle, pour des gestes qui avaient été commis durant de nombreuses années, a souligné à Sûreté du Québec.

Le suspect pourrait se trouver dans la région de Montréal, croit la police.

Steve Vaillancourt mesure 1,65 m (5' 5'') et pèse 82 kg (180 lb). Il a les yeux et cheveux bruns et arbore des tatouages sur le bras gauche et sur une cuisse.