Vol de signaux; au tour d’Alex Cora de tomber

Au cœur du scandale de vols de signaux chez les Astros de Houston, le gérant Alex Cora et les Red Sox de Boston ont décidé de mettre fin à leur association, mardi soir.

L’organisation du Massachusetts en a fait l’annonce dans un communiqué signé par le propriétaire John Henry, le président du conseil d’administration Tom Werner et le président Sam Kennedy.

«C’est une triste journée pour nous, ont exprimé les trois hommes. Alex est une personne spéciale et un membre aimé des Red Sox. Nous sommes reconnaissants de l’impact qu’il a eu sur notre organisation. Nous allons nous ennuyer de sa passion, de son énergie et de sa contribution aux communautés de la Nouvelle-Angleterre et de Porto Rico.»

Cette décision survient au lendemain des lourdes sanctions imposées aux Astros de Houston concernant un système de vol de signaux établi en 2017. À l’époque, Cora était l'instructeur au banc de la formation texane. Le gérant de 44 ans n’a toujours pas été puni par le baseball majeur dans cette affaire, mais le rapport du commissaire Rob Manfred avait reconnu son implication.

Cora a donc préféré se retirer avant de devenir un poids sur les épaules de sa formation.

«Nous nous sommes mis d’accord que de se séparer était la meilleure chose à faire pour l’organisation, a dit le natif de Porto Rico dans le communiqué de son ancienne équipe. Je ne veux pas être une distraction chez les Red Sox. Mes deux ans comme gérant ont été les plus belles années de ma vie. [...] Il n’y a rien de mieux dans le baseball et je vais terriblement m’en ennuyer.»

Cora était en poste à Boston depuis le 22 octobre 2017 et a mené les Red Sox au titre de la Série mondiale en 2018, sa première saison à la barre de l’équipe. Au final, il aura maintenu un dossier de 192-132 dans l’abri de la prestigieuse formation.

Avant d’amorcer sa carrière d’entraîneur, Cora a évolué pendant 14 saisons dans le baseball majeur, soit de 1998 à 2011. Le joueur d’arrêt-court a notamment joué pour les Red Sox de 2005 à 2008.