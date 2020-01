LIZOTTE, Anne-Claire



Nous avons le regret d'annoncer le décès de madame Anne-Claire Lizotte, survenu à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'aube de ce vendredi 10 janvier 2020, à l'âge de 61 ans et 1 mois; elle était la conjointe de madame Nathalie Héroux, et la fille de feu madame Carmen Lapointe et de feu monsieur Noël Lizotte. Elle demeurait à Lévis.Elle était la sœur de Daniel (Charlotte Savard), la tante de Isabelle (Mélanie Vien) et Jérôme Lizotte (Véronique Letendre), la grand-tante de Mariane, Philippe, Joliane, Xavier et Élizabeth Lizotte. Elle laisse également dans le deuil les membres des familles Marion et Héroux, plusieurs cousins et cousines, ami(e)s, sans oublier tous ses collègues de la Coopérative Funéraire des deux Rives. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 18 h à 20 h.La famille désire remercier chaleureusement toutes les personnes qui l'ont soutenue et encouragée de différentes façons au cours de sa maladie; sont également remerciés tous les intervenants des soins palliatifs (4ème étage) de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité de leurs soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca ou à la Fondation Mira inc. 1135, 2e Rang, Neuville, Québec, 418 876-1202 Courriel : quebec@mira.ca