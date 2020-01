DESCHAMPS, Lionel



À l'Hôpital de Montmagny, le 11 janvier 2020, à l'âge de 90 ans et 5 mois est décédé monsieur Lionel Deschamps, époux de madame Jeannine Morin, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Originaire de Montmagny, il était le fils de feu monsieur Welly Deschamps et de feu madame Alexina Labonté. Outre son épouse, Jeannine, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Roger Huot), Christiane (Bruno St-Onge), Johanne, Mario et Céline; ses petits-enfants: Mireille (Éric Fortin), François, Hélène (David Brouard) et Sylvie St-Onge (Alex Bernier), Karine (François Bouchard) et Pascal Deschamps (Mireille Perron); ses arrière- petits-enfants: Alice et Nicolas Fortin, Lili et Frédéric St-Onge ainsi que Félix Deschamps. Il était le frère et le beau-frère de: Laurette (feu Harold Blainey) et Marie-Claire Deschamps (feu Jean-Pierre Roger) ainsi qu'Antoinette Dion (feu Camille Deschamps); de la famille Morin: Frère Armand, mariste et Rachelle (feu Jean Richard). Il est aussi allé rejoindre plusieurs frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Luciana (Rosario Héneault), Diogène (Alma Ouellette), Simone (Harry Marois), Germaine (Théodule Bernier), Jeannette (Maurice Pelletier), Jean-Paul (Pierrette Robin) et Jeannine Deschamps; de la famille Morin: Dolorès (René Hudon), Clément (Monique Richard), Thérèse (Lorenzo Lavoie) et Gérard. Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la Résidence Mgr Deschênes ainsi qu'au personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour tous les bons soins et leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairejeudi de 19h à 21h, vendredi, jour des funérailles, à compter de 12h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.