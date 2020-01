LAMONTAGNE, Raymonde



C'est avec une grande tristesse que Mme Raymonde LAMONTAGNE nous a quittés, le 26 décembre 2019, à l'âge de 82 ans et 11 mois, au centre hospitalier Saint-Sacrement à Québec, après une longue maladie. Elle était la fille de feu Mme Simone LAROSE et de feu M. Gérard LAMONTAGNE.La famille recevra les condoléances après la cérémonie et l'inhumation se fera au cimetière la Souvenance au printemps. Elle laisse dans le deuil son dévoué Ami et conjoint de COEUR Jean-Pierre FRANGE; sa sœur Claire LAMONTAGNE; ses neveux et nièces : Debbie, Tammy, Kyle; feu Lise LAMONTAGNE, Jean-Claude Drolet, Sonia Drolet, Marlène Drolet, feu André LAMONTAGNE, Pierre Lamontagne, feu Carole LAMONTAGNE, Selena Bentkowski et de feu Jean-Louis Lamontagne (frère). Nous désirons VOUS remercier : Lucie, Danny, Karine, Steve, Martine et Stéphanie qui ont accueilli Raymonde dans leurs activités à chaque semaine au Centre de jour du Jeffery Hale St-Brigid's. Une mention spéciale pour tout le personnel du pavillon C. Coulombe (1) pour tous les soins prodigués avec beaucoup de respect, passion et amour dans les moments difficiles, ainsi que les dames de compagnie Louise, Mélanie, Évelyne de la Coopérative de solidarité de services à domicile de Québec, sans oublier Danie du CLSC basse-ville. À vous Toutes et Tous...MERCI. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3 Tel. : (418) 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.org