CARRIER, Hélène



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 10 janvier 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Hélène Carrier, épouse de monsieur Roger Le Pennec, fille de feu monsieur Pierre Carrier et de feu madame Béatrice Croteau. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son époux, elle laisse dans le deuil les enfants de celui-ci: Sandra (Jean-René Chouinard), Patrick (Josée Rouillard) et Mélanie; les petits-enfants de son époux: Catherine et Anthony Lemieux, Rosalie Le Pennec, Mégane et Gabriel Rousseau; ses frères: Raymond (Marie-Paule Gosselin) et André (Inette Cantin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Le Pennec; ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un remerciement tout spécial au personnel soignant du 4e étage du Centre d'accueil Saint-Joseph pour les soins extraordinaires prodigués à mon épouse depuis plus de deux ans. Remplacer le don de fleurs par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation. La famille vous accueillera auà compter de 12h.