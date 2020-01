BLIER, Ariane



À la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, le 4 janvier 2020, à l'âge de 5 ans, est décédée Ariane Blier, fille de madame Mélanie Taché et de monsieur Éric Blier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 17 janvier 2020 de 13h à 15h30 et de 19h à 21h.de 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil outre ses parents; ses sœurs adorées: Amélie et Alicia. Elle laisse également dans le deuil ses grands-parents: Yvonne Girard (Réal Taché) et Colette Nadeau (Jean-Guy Blier); ses oncles et sa tante: Marc Taché (Stéphanie Gauthier), Martin Blier et Steeve Blier; ses cousines: Joanie Taché, Roxanne Taché et Gabrielle Taché; ainsi qu'autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la merveilleuse Maison Lémerveil Suzanne Vachon, le personnel du CHUL, le personnel de l'IRDPQ, de l'école Madeleine Bergeron et de la garderie La Bottine Enchantée pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, 733, rue du Rhône, Québec (Québec) G1H 7C1, tél. : 418 781-6578, poste 1118.