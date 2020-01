Aliocha complètement nu dans son nouveau clip

MONTRÉAL – Aliocha ne fait pas les choses à moitié. À quelques semaines de la sortie de son deuxième album, l’auteur-compositeur-interprète dévoile le vidéoclip de la chanson-titre de l’opus, «Naked», dans lequel il apparaît complètement nu.

Comme le suggère le nom de la pièce, Aliocha s’est dévêtu pour les besoins de la cause. Dans la vidéo de «Naked», on le voit dans son plus simple appareil, courant dans un paysage verdoyant, reposant au bout d’une falaise ou couché sur un rocher blanc, dans la nature européenne.

Dans un communiqué envoyé mercredi, le chanteur et comédien du «Journal d’Aurélie Laflamme» raconte avoir souffert et avoir souvent dû «sauter sur une jambe, complètement nu et frigorifié, en essayant d’enfiler [son] pantalon et vociférant à bout de souffle», pendant le tournage du clip, coréalisé en Italie et en Espagne par Aliocha et son frère, Vassili Schneider.

«Même si tout ça n’était pas très sérieux, n’empêche que je me suis rarement senti aussi libre», a néanmoins avoué l’artiste.

Le disque «Naked» sera officiellement en vente le 20 mars prochain, mais est déjà disponible en précommande. Aliocha avait proposé son premier album complet, «Eleven Songs», en juin 2017, quelques mois après la parution du EP «Sorry Eyes», sa toute première carte de visite musicale, à l’automne 2016. En novembre dernier, il lançait l’extrait «The Party», premier aperçu de «Naked».