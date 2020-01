PRINCE, Germain



À Humanitae, Milieu de vie pour aînés atteints de troubles de la mémoire, le 7 janvier 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Germain Prince, époux de madame Lucille Michaud, fils de feu madame Germaine Noury et de feu monsieur Oréus Prince. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 24 janvier 2020, de 17 h à 21 h, et le samedi 25 janvier 2020, de 9 h à 12 h45.L'inhumation se fera au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil outre son épouse Lucille, ses enfants: Jean (Suzanne Verreault), Hélène, René (Carole Jacques) et Robert (Dominique Charron); ses petits-enfants: Jonathan (Julie Lapierre), Benjamin (Jeanne Brais-Chaput), Millie (Roxanne Pelletier), Éric Prince, Julie (Alex Boucher-Clément), Jordan Prince (Rebecca Kresta), Marie-Pier (Mickael Beauregard), Rosalie (Cédric Lavoie) et son arrière-petite-fille Marjanah; ses frères et sœurs: son jumeau Roger (feu Françoise Fleurent), feu Roland (Fernande Lemire), feue Gisèle (feu Donat Pellerin et Claude Bastien), feu Maurice (Jeannine Pétrin), Cécile (Romuald Beaulieu), feue Estelle (Guy Paillé), feu Marie-Claire (Magella Bergeron), Gaston (Claire Boily) et Thérèse (feu Kenneth Leclerc et Alain Carrière); ses belles-sœurs et beaux- frères: Claire Michaud (feu Léo Leblanc), Pauline Michaud a.s.v., Magdeleine Michaud (feu Clément Bossé), feu Gilbert Michaud (Yolande Michaud), Yolande Michaud (feu Jean-Léon Pelletier et feu Rudy Michaud), Céline Michaud, Richard Michaud (Pierrette Brousseau), Jean Michaud (Jeannine Blanchard), Françoise Michaud, Marie-Hélène Michaud (Gilles Loranger) et aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et le personnel très dévoué de Humanitae, Milieu de vie pour aînés atteints de troubles de la mémoire. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.