Denis Shapovalov remporte un duel tout canadien

Le Canadien Denis Shapovalov a remporté son match de deuxième tour face à son compatriote Vasek Pospisil, mercredi, lors du tournoi d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.

Shapovalov, 13e joueur mondial et deuxième favori de la compétition, s'est imposé est deux manches de 6-4 et 7-6 (2), en 1h51.

«Shapo» a claqué 12 as, mais commis six doubles fautes alors que Pospisil, 146e au classement de l'ATP, a réussi huit as contre deux doubles fautes.

Le joueur de 20 ans a brisé le service de son compatriote à deux reprises en neuf occasions. Il a fait face à trois balles de bris et en a sauvé deux.

Lors des quarts de finale, Shapovalov affrontera le Français Ugo Humbert, 57e au monde.

Auger-Aliassime également en quarts

De son côté, le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint les quarts de finale du tournoi d'Adélaïde, en Australie.

Le 22e joueur au monde et deuxième favori de l'épreuve a vaincu l'Australien James Duckworth, détenteur d'un laissez-passer des organisateurs et 96e raquette mondiale, 6-3, 7-6 (0), au deuxième tour, en 1h37.

Le Québécois a bien servi, en raison de ses 10 as contre seulement deux doubles fautes. Il a également réussi 63 % de ses premières balles de services.

Il n'a fait face qu'à une seule balle de bris, qu'il a sauvée.

Lors des quarts de finale, Auger-Aliassime croisera le fer avec un autre Australien, Alex Bolt, 157e au monde. Ce dernier a vaincu l'Allemand Jan-Lennard Struff, septième favori du tournoi.