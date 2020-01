Deuxième sortie dans l’espace de deux femmes astronautes de la Nasa

La Nasa ne change pas les équipes qui gagnent: Jessica Meir et Christina Koch sont de nouveau sorties dans le vide pour changer une batterie de la Station spatiale internationale (ISS), la deuxième sortie spatiale 100% féminine de l’histoire.

La première sortie des deux femmes le 18 octobre avait été saluée comme un événement, car les plus de 200 sorties précédentes avaient toujours compris au moins un homme. Le président américain Donald Trump les avait appelées pour les féliciter et louer leur courage.

Leur deuxième sortie, mercredi, s’est faite sans fanfare, soulignant le caractère routinier des opérations de maintenance de l’ISS. Les deux astronautes devaient remplacer de vieilles batteries nickel-hydrogène par de nouvelles au lithium-ion, au cours d’une opération devant durer six heures et demie.

AFP

La sortie a commencé à 11H35 GMT.

Et Jessica Meir et Christina Koch recommenceront lundi.

Outre les deux femmes, l’Américain Andrew Morgan, l’astronaute européen Luca Parmitano, et les cosmonautes russes Alexander Skvortsov et Oleg Skripochka forment l’équipage actuel de l’ISS.

La Nasa a beaucoup féminisé son corps d’astronautes. La dernière promotion recrutée compte cinq femmes et six hommes, auxquels se sont joints une Canadienne et un Canadien, qui effectuent leur formation initiale à la Nasa.