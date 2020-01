Du grand Crosby

Plus rien ne surprend l’entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, Mike Sullivan, au sujet de Sidney Crosby, qui a récolté quatre points à son retour au jeu , mardi, après deux mois d’absence.

«Depuis que je suis ici [à Pittsburgh], quand je regarde tout ce qu’il a été capable d’accomplir sur la patinoire, c’est juste difficile d’être surpris», a lancé Sullivan en entrevue au site NHL.com.

«Il travaille tellement fort, a-t-il poursuivi. Sa forme physique est bonne. C’est assez difficile de simuler des matchs de la LNH, donc je suis certain que ç'a été un ajustement pour lui-même si ça ne paraissait pas du tout.»

Après deux mois d’absence pour se rétablir d’une opération aux muscles abdominaux, Crosby a enfilé un but et amassé trois aides dans une victoire de 7 à 3 contre le Wild du Minnesota, mardi.

Le capitaine des Penguins a décidé de revenir au jeu le jour même, après l’entraînement matinal. Il souhaitait apporter son énergie à l’équipe et faire sa part. Sullivan n’a pas hésité à l’envoyer dans la mêlée. En effet, Crosby a passé 17 min 53 s sur la patinoire.

«Il y a eu quelques présences que j’ai trouvé plus difficiles, a admis Crosby après la rencontre. Mais pour retrouver son rythme, ça aide d’embarquer rapidement sur l’avantage numérique. Je sens que nous avons fait du bon travail.»

Un retour attendu

Bien qu’ils se soient admirablement bien débrouillés en son absence, les coéquipiers de Crosby étaient fort heureux de le retrouver enfin.

«Il élève le jeu de tous ceux autour de lui et c’est tout en son honneur», a dit Bryan Rust, qui a inscrit son 19e but de la saison dans la victoire. Crosby y a contribué.

«Avec lui sur la glace, ils [les adversaires] doivent surveiller un, sinon le meilleur joueur au monde. Avec son rythme et les jeux qu’il faits, on est tellement plus dangereux avec lui», a ajouté Rust.

Même son de cloche du côté d’Evgeni Malkin.

«Tous les joueurs sont importants dans le vestiaire, mais Sid est notre capitaine. Nous savons à quel point il est important. C’est notre leader, c’est un grand joueur et un excellent coéquipier. Ce soir [mardi], nous avons tellement mieux joué : nous avons quatre bons trios et l’avantage numérique est meilleur. Nous sommes heureux qu’il soit de retour.»