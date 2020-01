Du rêve californien aux portes de la NFL

LOS ANGELES | Les recrues qui tournent le dos au légendaire entraîneur-chef Nick Sabban et au prestigieux Tide d’Alabama ne sont pas légion et J.J. Molson est l’une d’elles.

De la huitième génération de la famille Molson qui a fondé la brasserie du même nom en 1786, et petit-fils de John David Molson qui a été propriétaire du Canadien de Montréal de 1964 à 1971, le botteur des Bruins de UCLA voulait vivre le rêve de la Californie au lieu de se joindre à l’un des meilleurs programmes de la NCAA qui a pignon sur rue à Tuscaloosa.

« C’était un rêve pour moi de me retrouver à Los Angeles, résume-t-il. À UCLA, je ne suis pas un Molson, mais un botteur qui doit performer sous pression et qui porte le numéro 17. Un ensemble de facteurs m’ont fait choisir UCLA plutôt qu’Alabama. Il y a tellement de gens intéressants ici que tu ne sais jamais qui tu peux rencontrer. Le soleil et la belle température te mettent dans un état d’esprit positif. J’avais aussi parlé à LSU, Stanford et Florida State. »

Admissible au prochain repêchage

Bachelier en sociologie depuis décembre, Molson se consacre entièrement à son objectif d’atteindre la NFL. Il sera admissible au prochain repêchage en avril.

« Quand je rêvais à la Californie, je n’avais pas la vision que je pourrais jouer dans la NFL un jour, confie-t-il. Avec les années, j’ai réalisé que c’était possible même si ce ne fut pas toujours facile. À mes deux premières saisons, j’ai pensé plusieurs fois d’arrêter et j’étais parfois déprimé. C’est un job exigeant. Il y a des moments où tu n’es pas à ton meilleur et il est important de continuer. Avec l’expérience, ce n’est plus une option d’arrêter. La seule façon que j’arrêterais, c’est qu’aucune équipe ne soit intéressée à mes services. »

Entrevues avec trois équipes

Parmi les 30 plus beaux espoirs chez les botteurs de précision en début de saison en vue du repêchage, Molson n’a pas connu la saison souhaitée, mais il garde espoir d’obtenir sa chance.

« J’ai bien fait sur les bottés d’envoi en terminant au deuxième rang de la NCAA avec 53 touchbacks en 61 tentatives, mais je n’ai pas fait comme je voulais sur les placements (8 en 14). Je me suis mis trop de pression. Je voulais obtenir le meilleur pourcentage de réussite afin d’atteindre le prochain niveau. Maintenant, je me présente sur le terrain avec l’objectif de m’amuser et je suis plus relax. »

« Depuis le début du NFLPA Collegiate Bowl, j’ai obtenu des entrevues avec les Packers, les Chargers et les Giants, d’ajouter l’ancien botteur des Islanders de John Abbott. La LCF est aussi une option. Ça ferait une belle histoire de jouer pour les Alouettes au stade Percival Molson. J’aimerais y jouer deux saisons en fin de carrière. »

Attachement envers Montréal

Si les Alouettes sont dans sa mire pour clore sa carrière, Molson a développé un profond sentiment d’attachement à Montréal.

« Même si mon rêve était de venir à Los Angeles, j’ai une connexion très spéciale avec Montréal et je veux les rendre fiers avec la NFL et la musique (voir autre texte). Montréal occupera toujours une place dans mon cœur. Mes sentiments sont devenus plus forts même si je suis à Los Angeles depuis quatre ans et que je ne rentre à Montréal que deux semaines par année. Pendant ma jeunesse, j’assistais à toutes les parties du Canadien assis près du banc des joueurs en compagnie de ma mère et de ma sœur. Les partisans du Canadien me manquent surtout dans un match contre les Bruins. »

Des mentors qui ont eu une grande influence

Il cogne à la porte de la NFL et vient de compléter une belle carrière dans la NCAA dans une école prestigieuse, mais J.J. Molson n’a pas oublié les gens qui étaient à ses côtés à ses premiers pas.

Il ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son premier entraîneur des botteurs Gerry McGrath et du responsable des sports de son école secondaire Mike Maurovich. « Sans eux, je ne serais pas où je suis actuellement, résume-t-il. Je leur dois tout. Ce sont les deux personnes qui ont eu le plus d’impact dans ma vie au Canada. Malgré la distance, je demeure en contact avec Gerry et il me donne encore des conseils et je lui ai écrit avant notre premier entraînement au NFLPA Collegiate Bowl. Quand je ne frappe pas le ballon comme je souhaite, je communique avec lui. »

« Quant à Mike, c’est lui qui m’a convaincu d’essayer le football en 10e année, de poursuivre le bachelier en sociologie. J’ai été à la même école (Selwyn House, école privée indépendante de Westmount pour garçons) toute ma vie. Mike m’a vu grandir et il m’a toujours appuyé dans tout ce que je faisais. Nous sommes toujours demeurés en contact. Quand elles connaissent du succès, certaines personnes font la grosse tête et croient que tout le crédit leur revient et oublient ceux qui ont joué un grand rôle au départ. »

« Il possède tous les atouts »

Entraîneur des botteurs des Stingers de Concordia après avoir dirigé l’équipe et évolué dans la LCF, McGrath renvoie l’ascenseur à son protégé.

« Je n’ai jamais rencontré un jeune qui travaille aussi fort, déclare-t-il. Pendant ses années à John Abbott dans les rangs collégiaux, il venait s’entraîner dans la bulle à Concordia tous les matins de la semaine. Quand j’arrivais à 6 h 30 pour le début des entraînements, il était déjà échauffé. Il quittait par la suite pour son entraînement avec son préparateur physique. C’est aussi une bonne personne. Il possède tous les atouts. »

McGrath, dont le fils aîné a agi comme teneur à Molson à John Abbott, croit-il aux chances de Molson d’atteindre la NFL ?

« J’espère qu’il obtiendra sa chance parce qu’il le mérite, mais la position de botteur en est une difficile. C’est difficile pour les botteurs de percer dès leur première tentative, mais il obtiendra sa chance s’il persiste. »

Botteur de précision et... patron d’une compagnie de disques

Photo courtoisie, Kevin Koski NFLPA

Si le football l’anime au plus haut point et demeure sa priorité, J.J. Molson a développé une autre passion en Californie et il lancera sa compagnie de disques dans les prochaines semaines en compagnie du fils du rappeur américain Snoop Dogg.

Ancien joueur de football, Cordell Broadus et Molson n’ont évolué qu’une saison ensemble avec les Bruins de UCLA, mais leur amitié a survécu. « Je considère Cordell comme mon frère, confie Molson. Même si on n’a joué qu’une saison avant que Cordell quitte, on a rapidement connecté. On joue au tennis ensemble, je lui enseigne le golf et il m’amène à des concerts. »

Snoop Dogg comme conseiller

Le duo lancera sa compagnie bientôt et dévoilera l’identité de sa tête d’affiche, une artiste féminine. « Pour le moment, on veut garder le nom du label et de l’artiste secret, a souligné Molson dont les studios se retrouvent à Inglewood, mais tout sera dévoilé dans trois semaines. »

« Notre artiste a une belle histoire. L’objectif de Cordell est qu’elle gagne un Grammy un jour. On veut faire du women empowerment (autonomisation de la femme). Cordell veille au côté création et moi l’administration. Snoop Dogg est notre conseiller. Malgré tout son succès, il ne fait pas la grosse tête. J’ai toujours aimé la musique et j’ai maintenant la chance de partir ma compagnie avec mon frère.

« On ne fait pas ça pour l’argent loin de là, mais pour offrir une plate-forme différente aux artistes. En venant à Los Angeles, je voulais profiter des privilèges que j’ai eus pour aider les autres et pour me forger une carrière indépendante de ma famille. Le football et la musique me procurent la même adrénaline. »

« En partant en affaires avec Cordell, je souhaite connecter Montréal et Los Angeles ainsi que deux cultures différentes, de poursuivre Molson, qui est un cousin du propriétaire du Canadien Geoff Molson. Le 8 février, nous serons au Centre Bell pour assister au match entre les Canadiens et les Maple Leafs. Dans le futur, notre artiste pourrait chanter les hymnes nationaux au Centre Bell. »

Molson a remis un chandail du Canadien à Snoop Dogg. « J’ai fait inscrire le nom Boss Dogg à l’arrière du chandail. C’est un gars cool, authentique et génial qui boit toujours de la Molson pendant ses tournées au Canada. »

« Des leçons de vie »

Si Molson a développé une grande amitié avec le fils de Snoop Dogg, il a aussi créé des liens très forts avec certains coéquipiers issus d’un environnement fort différent du sien.

« Quand tu réalises ce que certains de tes coéquipiers ont vécu plus jeunes et leur parcours difficile, tu joues pour eux. Ce sont les gars les plus authentiques et gentils. Ça donne des leçons de vie importantes. »