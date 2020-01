LANOUETTE, Madeleine



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 7 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Madeleine Lanouette, fille de feu monsieur Noé Lanouette et de feu madame Régina Groleau. Elle demeurait à Pont-Rouge. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Léonce, Paul-Henri (Éliane Martel), Rachel, Jean-Charles, Gilberte et Maurice (Noëlla Dion). Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces de la famille Lanouette : Réjeane, Rénald, Jean, Evelyne, Pierre, Sylvie, Lise, Claude, Jacques et Mario, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel et aux bénévoles du CHSLD de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Madame Lanouette ne sera pas exposée.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h, sous la direction de laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, Québec, QC, G2J 1B8 ou en ligne https://www.coeuretavc.ca/ ou à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ . Les formulaires seront disponibles à l'église.