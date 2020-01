Impact : Ballou Tabla obtient sa permanence

L'Impact de Montréal a annoncé mercredi avoir acquis le milieu de terrain Ballou Tabla par le biais d’un transfert du FC Barcelone, lui accordant un contrat de deux ans comprenant autant d’années d'option.

«Nous sommes heureux que Ballou revienne avec nous à la suite de ce transfert, a déclaré le directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard, dans un communiqué. Le talent de ce jeune joueur québécois n'a jamais été mis en question. C'est à lui maintenant de tout faire pour rebondir.»

Tabla avait joint l'Impact de nouveau le 7 août 2019 en prêt, après avoir été transféré au FC Barcelone B le 25 janvier 2018. Il a ensuite disputé quatre matchs en Major League Soccer (MLS), obtenant une titularisation.

En 2017, à sa première année dans la ligue nord-américaine, il avait disputé 21 matchs, récoltant deux buts et deux mentions d’aide. Il était devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'Impact à prendre part à un match en MLS, à l'âge de 17 ans et 338 jours, le samedi 4 mars 2017 à San Jose.

Avec la réserve du club catalan, il a totalisé 30 matchs, en plus de jouer un match avec les U19 du FC Barcelone dans le championnat UEFA U19, marquant trois buts et effectuant deux passes décisives. À l'hiver 2019, il a été envoyé en prêt à l’Albacete Balompie, en deuxième division espagnole, où il a disputé deux matchs.

L’Impact a entamé son camp d’entraînement mardi et s’envolera vers la Floride la semaine prochaine afin d’y poursuivre sa préparation pour la saison 2020.