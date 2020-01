Katherine Levac et Karelle Tremblay racontent leur histoire d’amour

En entrevue pour l'édition de février du magazine Elle Québec, Katherine Levac et Karelle Tremblay ont partagé «beaucoup d’anecdotes» concernant leur rencontre, affirme l’éditrice de la publication, Sophie Banford.

«Elles se sont prêtées quand même de façon candide à l’entrevue. Oui, on parle de leur relation dans l’entrevue, oui, on parle de leur amour et je te dirais que c’est tellement beau», a confié Sophie Banford à QUB radio.

Invitée à l’émission de Geneviève Pettersen, Les Effrontées, Mme Banford a laissé savoir que la photo de deux femmes en couple sur la page frontispice est une première pour la publication.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Sophie Banford, sur QUB radio:

«Quand on a su qu’elles étaient ensemble, en fait on le savait déjà depuis un temps nous qu’elles étaient ensemble, mais on s’est dit qu'on aime ces deux femmes-là, qu'on célèbre l’amour avec notre numéro de février sous tous ses angles, alors on leur a demandé, et elles ont accepté.»

L’humoriste Katherine Levac et l'actrice Karelle Tremblay parlent, entre autres, «de la nervosité qu’elles avaient quand elles se sont rencontrées».

«Katherine dit: "moi, je voulais être à mon meilleur, j’étais nerveuse, je voulais être belle, je voulais être toute"», a détaillé l'éditrice.

«C’est pas que ç'a été un coup de foudre, mais c’est qu’elles s’admiraient tellement l’une et l’autre. Elles sont dans leur sensibilité et dans leur vulnérabilité quand elles parlent, et c’est vraiment beau. Elles disaient justement: "l’admiration et l’amour, ce sont deux sentiments qui sont vraiment proches et qui peuvent mener l’un à l’autre"», a ajouté Sophie Banford.

L'édition de février de la revue Elle Québec sera en kiosque ce jeudi 16 janvier.