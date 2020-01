La foi, ça sert à quoi?

Ma conjointe est morte en novembre dernier d’un cancer foudroyant qui l’a emportée en trois mois. Nous n’étions ensemble que depuis six ans et j’étais le premier homme à lui procurer un peu de bonheur dans sa grosse vie de m... ! Comme elle, j’avais toujours été croyant, mais rendu à 78 ans, j’ai arrêté net de croire quand je me suis rendu compte que Dieu ne l’avait pas exaucée dans ses demandes de la garder sur terre avec moi pour encore quelques années. J’avais toujours été convaincu que Dieu était juste, mais désormais j’en doute. Ai-je raison ?

Un homme révolté

Ce n’est certainement pas l’agnostique que je suis qui peut répondre adéquatement à votre question. Mais si la foi est importante pour retrouver la paix du cœur, vous devriez chercher des réponses à votre questionnement auprès de quelqu’un de compétent en la matière. Car je sais que pour celui ou celle qui a toujours trouvé du réconfort dans la foi, il est difficile de s’en passer. Une thérapie en suivi de deuil me semblerait efficace pour vous.