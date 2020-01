La pénurie de main-d'œuvre en éducation devrait être la priorité, croit QS

Selon Québec solidaire (QS) et sa députée Christine Labrie, le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge doit «mettre sur la glace» son projet de loi sur la gouvernance scolaire pour lutter en priorité contre la pénurie de main-d’œuvre dans le milieu de l’éducation.

«C’est vraiment le principal défi et tout le milieu est au courant. Donc, c’est pour ça que je ne comprends pas pourquoi, lui, depuis qu’il a été nommé ministre, il se consacre à des projets comme la maternelle 4 ans, l’abolition de la démocratie scolaire, des projets qui vont absolument, en aucun cas, régler l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre», a soutenu Mme Labrie en entrevue à QUB radio, mercredi.

La critique de QS en matière d’éducation demande ainsi au ministre Roberge de suspendre l’étude du projet de loi 40 pour répondre à ce qui, d’après elle, constitue le besoin le plus urgent du système d’éducation québécois.

«Est-ce que, vraiment, le principal défi du réseau de l’éducation, c’est la démocratie? Non, c’est la pénurie de main-d’œuvre et tout le monde le reconnaît. Donc, à ce moment-là, c’est là que l’on doit consacrer nos énergies. C’est là que le ministre devrait consacrer le plus clair de son temps et c’est là qu’il devrait intervenir et consulter les gens», a-t-elle affirmé au micro d’Antoine Robitaille à l’émission Là-haut sur la colline.

«Quand on verra qu’on est sur la bonne voie pour enrayer ce problème-là, il verra si c’est toujours pertinent de faire sa réforme», a ajouté la députée de Sherbrooke.

Cette dernière plaide par ailleurs pour que les personnes détenant un diplôme spécialisé dans le milieu de l’éducation puissent accéder plus facilement à la profession d’enseignant grâce à l’élaboration de nouvelles «passerelles».