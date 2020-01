L’appui au tramway de Québec chute à 46 %, selon un sondage commandé par l'opposition

L’appui au projet de transport collectif à Québec, qui comprend une ligne de tramway et une ligne de trambus, s’est effrité dans les derniers mois et chute à 46 % selon un nouveau sondage CROP commandé par l’opposition à l’hôtel de ville de Québec.

Les trois élus de Québec 21 ont convoqué la presse, mercredi après-midi, pour dévoiler les résultats de leur coup de sonde, réalisé en décembre, auprès de 500 répondants de la Ville de Québec.

Photo Simon Clark

Pour la toute première fois, tous sondages confondus, l’appui chute sous la barre des 50 % et on compte désormais plus d’opposants (54 %) que de gens qui sont d’accord avec le projet dévoilé par le maire Régis Labeaume en mars 2018, cinq mois après les élections municipales.

«C’est venu confirmer certaines choses qu’on pensait déjà. On n’embarque pas dans la thèse que c’est seulement (dû) à un manque de communication. C’est parce que le projet n’est pas bon, c’est tout simplement pour ça. Les citoyens de Québec ne sont pas dupes et s’en rendent compte», a commenté le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, en conférence de presse.

Plus de détails à venir...