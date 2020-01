Les Québécois sont les Canadiens les plus satisfaits de leur pays

Les Québécois sont, de loin, les Canadiens les plus satisfaits du fonctionnement de la fédération, montre un sondage de la firme Angus Reid dévoilé mercredi.

Selon ce coup de sonde, 76 % des Québécois affirment être satisfaits de la façon dont les choses sont menées au pays. En contrepartie, à peine 29 % des Albertains pensent que tout va bien dans la fédération.

D'ailleurs, le sondage tend à confirmer que l'Est et l'Ouest du Canada n'ont pas la même vision du pays. Les citoyens les moins satisfaits se trouvent au cœur des Prairies et en Colombie-Britannique (60 %), tandis que les plus satisfaits sont au Québec, dans les provinces de l'Atlantique (67 %) et en Ontario (63 %). Globalement, 61 % des Canadiens sont satisfaits de la façon dont les choses se déroulent d'un océan à l'autre.

Par ailleurs, les Québécois sont aussi, de loin, les plus optimistes quant au futur, tant pour leur vie personnelle que pour l'avenir de leur province. En effet, 87 % des citoyens de la Belle Province estiment être optimistes quant à leur avenir, un taux qui chute à seulement 58 % en Alberta, une province en pleine crise économique.

Pas moins de 73 % des Québécois croient que le Québec est promis à un bel avenir, tandis qu'à l'opposé, seuls 23 % des Albertains ont confiance que le futur de leur province sera intéressant. Le Québec se démarque tout particulièrement dans cette catégorie, où la Colombie-Britannique arrive deuxième avec 53 % d'habitants optimistes.

Sans surprise, les électeurs libéraux se sont montrés plus optimistes et satisfaits que les partisans conservateurs. Les adeptes du Nouveau Parti démocratique, de Parti vert et du Bloc québécois, pour leur part, ont aussi tendance à être plutôt optimistes et satisfaits.