Maxim Roy renoue avec le fantastique

Maxim Roy a le vent dans les voiles depuis quelques années aux États-Unis. Après avoir joué dans le populaire drame surnaturel Shadowhunters, l’actrice québécoise a décroché un autre rôle important dans October Faction, une nouvelle série fantastique américaine qui débarque sur Netflix dans quelques jours.

Adapté d’une série de romans graphiques du même titre, October Faction relate les aventures de deux jumeaux adolescents qui découvrent du jour au lendemain que leurs parents mènent une vie secrète comme chasseurs de monstres. Maxim Roy joue en quelque sorte la méchante de l’histoire, Alice, une sorcière puissante qui cherche à venger la mort de ses proches. « C’est la méchante de la série, mais je préfère dire qu’elle est incomprise », lance en riant Maxim Roy au cours d’un entretien téléphonique accordé au Journal.

Photo courtoisie Netflix

« Alice est une femme qui est très blessée. On va d’ailleurs comprendre l’origine de ses blessures dans le huitième épisode de la série qui sera entièrement consacré à elle. Je pense que les gens vont s’attacher à elle malgré tout. C’est le genre de personnage qu’on aime détester. »

Les dix épisodes de cette série de Netflix ont été tournés à Toronto à l’automne 2018. Outre Maxim Roy, October Faction réunit à l’écran les Canadiens Tamara Taylor (Bones) et J.C. MacKenzie (Vinyl).

Cru et sanglant

Maxim Roy n’en est pas à sa première expérience dans une série fantastique. L’actrice de 47 ans a incarné une chasseuse d’ombres dans Shadowhunters, une série qui a fait le tour du monde grâce à sa diffusion sur Netflix. Mais même si les deux séries flirtent avec le surnaturel, l’univers d’October Faction n’a rien à voir avec celui de Shadowhunters, précise la Québécoise.

« October Faction est une série qui est franchement très drôle, souligne-t-elle. Il y a un aspect très Tarantino dans la mesure où c’est assez cru, qu’il y a beaucoup de sang et que c’est très gore. Ce n’est pas léché comme Shadowhunters où tout le monde est beau et parfait. »

« Quand on a commencé le tournage d’October Faction, le créateur de la série, Damian Kindler, nous a dit qu’il voulait que ce soit un genre de This Is Us avec des éléments surnaturels. Parce que c’est d’abord et avant tout l’histoire d’une famille. »

Photo courtoisie Netflix

Parfaitement bilingue, Maxim Roy a toujours alterné entre des rôles en anglais et en français. Mais depuis quelques années, c’est surtout dans la langue de Shakespeare qu’elle travaille. Elle a d’ailleurs récemment tourné dans deux films anglophones : une comédie américaine intitulée Reboot Camp et un drame canadien, Chasing Justice.

« Ce n’était pas planifié, souligne l’actrice qui partage son temps entre Montréal et Los Angeles. Je cherche d’abord et avant tout des premiers rôles intéressants et en ce moment, c’est surtout en anglais qu’on me les offre. C’est arrivé comme ça. Je ne me pose pas de trop de questions. J’y vais comme ça vient et je vais là où la vie me mène. »

October Faction arrive sur Netflix le 23 janvier.