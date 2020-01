Menu pour soir de semaine

Parlons un peu de vos soirs de semaine. Dehors, la nuit s’est déjà installée, les enfants sont rentrés de l’école affamés et excités, le chien court partout et vous, après la journée épuisante et les commentaires acides du patron, vous avez plus envie d’un gin tonic que d’une soupe au poulet.

La vie, c’est aussi cela. Pour le souper, faites-vous donc un petit cadeau : un repas vite préparé et qui cuira presque tout seul. Pour ces soirées difficiles, ayez sous la main quelques produits congelés tels que des saucisses, des boulettes, des légumes, des ailes de poulet cuites. En les réchauffant avec des sauces, vous obtiendrez des résultats délicieux

et étonnants.

Au choix ce soir, une poêlée de saucisses en sauce servie avec des spaghettis. On force sur le basilic pour se donner un espoir d’été. Les saucisses sorties du congélateur et cuites à la sauce tomate seront prêtes en même temps que les spaghettis. Ou des ailes de poulet sauce épicée. Les ailes précuites sautées avec quelques légumes feront la joie de la famille. Et vous pourrez vous servir un verre de vin (ou un gin tonic) si ça vous fait plaisir.

Rien de mieux qu’un petit plat rapide pour faire passer les petites difficultés de la vie.

Saucisses sauce tomate basilic

Photo courtoisie

Ce plat, cuit rapidement, peut être servi avec des spaghettis ou de la purée de pommes de terre. Il deviendra vite le préféré des enfants. Si vous en avez, utilisez des restes de sauce à spaghetti.

Portions : 4/5

Préparation : 10 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

4 grosses saucisses congelées, dégelées

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon pelé, finement haché

1 gousse d’ail, hachée

2 L (8 tasses) de sauce à spaghetti ou de sauce tomate

1 c. à s. de sauce Worcestershire

8 feuilles de basilic, hachées

450 g (1 lb) de spaghettis

Sel et poivre moulu

PRÉPARATION

Découper les saucisses en tronçons. Dans une grande casserole, faire chauffer 1 c. à s. d’huile d’olive. Ajouter les oignons et les saucisses. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Saler et poivrer. Ajouter l’ail, la sauce tomate et la sauce Worcestershire. Porter à ébullition. Ajouter le basilic. Couvrir la casserole. Baisser le feu et laisser mijoter 20 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole d’eau bouillante salée, plonger les spaghettis. Cuire environ 8 minutes. Égoutter. Arroser du reste d’huile d’olive et mélanger. Répartir les spaghettis dans les assiettes. Servir avec les saucisses en sauce.

Ailes de poulet sauce épicée

Photo courtoisie

Les ailes de poulet dégèlent en quelques minutes. Vous pouvez remplacer les pois mange-tout par des haricots, des courgettes ou même des carottes.

Le wasabi peut être remplacé par une sauce pimentée.

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

INGRÉDIENTS

1 c. à s. de sucre

½ c. à t. de sel d’ail

1 pincée de gingembre moulu

24 ailes de poulet

1 c. à s. d’huile végétale

375 ml (1 ½ tasse) de bouillon de poulet

300 g (2 tasses) de pois sucrés ou mange-tout

4 oignons verts, en tronçons

125 ml (½ tasse) de mayonnaise

½ c. à t. de wasabi (ou piment)

1 c. à t. de sauce soja légère

PRÉPARATION