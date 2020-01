Produits forestiers Résolu investit 38 M$ à Saguenay

SAGUENAY | Près de 38 millions $ seront investis dans l’usine de Produits forestiers Résolu du secteur Kénogami à Saguenay, afin de diversifier sa production en vue d'accéder à de nouveaux marchés.

D'une part, une nouvelle unité de production de filaments de cellulose, un biomatériau provenant de la fibre de bois, sera installée dans cette usine, au coût de 27 millions $

«Ces 27 millions $ vont nous permettre de percer le marché des filaments de cellulose, un nouveau produit qui est novateur, a expliqué le porte-parole de PFR, Karl Blackburn. Nous allons mettre sur pied une usine commerciale. Les travaux vont commencer prochainement et nous serons en mesure de commercialiser ce produit-là au milieu de l’année 2021.»

Les filaments cellulosiques peuvent notamment être utilisés pour le renforcement de matériaux comme les pâtes, les papiers, le ciment et les adhésifs.

Sur cet investissement, 11,6 millions $ proviennent de Québec et Ottawa. L’annonce a d’ailleurs été faite en présence de la ministre fédérale Diane Lebouthillier et des ministres provinciaux Pierre Fitzgibbon, Pierre Dufour et Andrée Laforest.

Lorsque la nouvelle unité aura atteint sa production maximale, 23 nouveaux emplois auront été créés. Ils s’ajouteront aux 200 emplois actuels, qui sont aussi consolidés.

D'autre part, Produits forestiers Résolu a annoncé un investissement de 11 millions $ pour moderniser certains de ses équipements, toujours dans l'usine de Kénogami, ce qui permettra de produire du papier surcalandré de catégorie supérieure.

L’entreprise pourra ainsi se positionner sur des marchés plus favorables.