Saguenay: soupir de soulagement à la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi

SAGUENAY | La direction de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, à Saguenay, a poussé un soupir de soulagement mercredi.

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, a tenu sa promesse pour régler temporairement les problèmes de manque de lits au sein de cette ressource d'hébergement.

Une unité de débordement a été aménagée à l'intérieur de la chapelle de l'ancienne église Christ-Roi, sur la rue Sainte-Anne, dans l'arrondissement de Chicoutimi. Les propriétaires des lieux ont accepté de collaborer et de rendre l'espace accessible pour les plus démunis.

L'endroit a fait l'objet de travaux dans les dernières heures. Douze lits y ont été installés pour éviter que des personnes ne soient contraintes de dormir à l'extérieur, si on manque de places à la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi.

Les locaux sont d'ailleurs situés tout près les uns des autres. L'unité était accessible dès mercredi soir, si des besoins se faisaient sentir.

«Ce ne sont pas que des paroles, on s'est mis dans l'action très rapidement... De voir qu'en 48 heures, on a pu sortir d'une situation extrêmement problématique, à une solution très acceptable temporairement, c'est très rassurant. La cause a été entendue», a affirmé le directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri, Michel St-Gelais.

M. St-Gelais avait sonné l'alarme lundi, en parlant d'une «situation de débordement historique».

«Moi, de voir qu'il y avait des sans-abri qui dormaient dans les portiques, parce qu'il n'y avait pas de places... C'est vraiment important de répondre à leurs [besoins]», a déclaré la ministre Andrée Laforest.

Et l'autre bonne nouvelle pour la Maison d'accueil, c'est que la majeure partie de la facture, associée à l'ouverture de cette unité, sera assumée par l'Office municipal d'habitation (OMH).