Sarah Huckabee Sanders refait surface

La présidence Trump est déjà riche en publications de toutes sortes. Ils et elles sont nombreux à publier le récit de leurs aventures dans le tourbillon incessant des trois dernières années.

Sarah Huckabee Sanders a été porte-parole de juillet 2017 à juin 2019. Pendant toute cette période, elle a offert un appui indéfectible au président. Soutien de tous les instants, pour le meilleur et pour le pire, elle est une des rares membres de l’administration à avoir reçu les éloges de son patron au moment de quitter ses fonctions.

Mme Huckabee Sanders est la fille de l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee (également ancien candidat à l’investiture républicaine) et on lui prête l’intention de présenter sa candidature au même poste en 2022. Donald Trump lui a déjà offert son appui.

Plutôt discrète depuis son départ de la Maison-Blanche, l’ancienne porte-parole a rédigé un livre dans lequel elle commente ses relations avec la presse. Le livre, disponible à compter du 8 septembre prochain, est intitulé Speaking for myself.

Les relations de Sarah Huckabee Sanders avec le corps médiatique ont été tumultueuses. Des journalistes lui ont déjà reproché de mentir pour défendre le président et certains de ses propos étaient pour le moins étonnants. Je rappelle qu’elle a déjà fait circuler une vidéo trafiquée pour salir la réputation d’un journaliste de CNN (Jim Acosta), qu’elle a menti sur le nombre d’entrées illégales aux États-Unis et contredit le rapport de Robert Mueller dans sa description du rôle et des comportements de l’ancien directeur du FBI James Comey.

Si la loyauté est une caractéristique appréciée de tous les présidents, Donald Trump tout particulièrement, Sarah Huckabee Sanders a livré la marchandise. Il sera intéressant de lire ses commentaires sur le travail des journalistes avec lesquels elle a souvent eu maille à partir.