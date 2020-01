Soccer intérieur: le Rouge et Or vise toujours plus haut... sans séries

Ce serait un vulgaire euphémisme d’employer le terme domination pour décrire les dernières saisons du Rouge et Or de l’Université Laval au sein du circuit de soccer intérieur. Et pour cause!

La troupe féminine sera en quête d’un huitième titre hivernal consécutif tandis que les hommes seront à la recherche d’un troisième championnat de suite. La saison débutera samedi avec des affrontements contre l’UQAM - 13h30 (F) et 15h30 (H).

L’entraîneur de l’équipe masculine, Samir Ghrib, doit composer avec la perte de six morceaux ayant endossé le maillot pendant la la campagne à ciel ouvert, dont le meilleur buteur, Charles Joly, qui a complété ses études en droit.

Finies les séries

Si l’alignement féminin reste inchangé par rapport à l’édition automnale qui a été défaite en demi-finale des séries, ces dernières ont été abandonnées pour le calendrier hivernal des hommes et des femmes. Ainsi, l’équipe qui terminera au sommet du classement général sera couronnée championne du RSÉQ.

«Quand les filles l’ont appris, on a senti une petite déception [...] Ce que j’aimais des séries, ça nous permettait de nous préparer à vivre des émotions pour l’automne où les séries permettent de se qualifier pour les championnats canadiens. Cela dit, ça enlève de la pression pour deux semaines dans le chevauchement des saisons scolaire et civil», a expliqué Desloges, mercredi.

«J’aurais voulu garder l’ancien modèle. Avoir des séries et un championnat provincial regrouper, ça crée une fête du soccer. Les coordonnateurs disaient que ça coûtait cher, mais nous, on était en faveur de conserver la formule. Cela dit, chaque match sera important et le plus important, c’est qu’on peut jouer à 11 [joueurs], ce qui n’a pas prix dans notre préparation», a renchéri Ghrib.

Trois nouvelles recrues

Comme quoi la préparation de la saison extérieure est déjà commencée, le Rouge et Or a confirmé mercredi l’arrivée de la gardienne Anne-Marie Laroche (Garneau), de la milieu de terrain Geneviève Girard (Garneau) et de la défenseure Geneviève Beauchemin (Ste-Foy).

«D’avoir ces trois confirmations importantes à cette date-ci, ça nous permet de nous concentrer sur d’autres dossiers. C’est très positif. Ce sont trois joueuses qu’on voulait absolument», a confié l’entraîneur-chef.