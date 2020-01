Un complexe attendu

Le nouveau Complexe aquatique multifonctionnel de Lévis (secteur Saint-Nicolas) sera officiellement inauguré cet après-midi (sur invitation) en présence du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, des membres du Conseil municipal et des représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec.

Le nouveau complexe comporte deux sections principales : le volet aquatique, au rez-de-chaussée, ainsi que le volet danse et le volet communautaire au premier étage. Les 18 et 19 janvier, les citoyens pourront visiter le Complexe aquatique multifonctionnel (attention les places sont limitées). Pour connaître la programmation spéciale des activités d’ouverture, visitez la page Ouverture du Complexe aquatique multifonctionnel sur le site internet de la ville de Lévis.

Nouveau défi

Photo courtoisie

Marie-Chantal Lepage (photo), chef et gestionnaire des espaces de restauration et du service de traiteur du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) depuis 2015, m’annonce qu’elle ne renouvellera pas son contrat avec le MNBAQ à son échéance. Elle quitte le musée avec le sentiment d’avoir relevé de grands défis et d’avoir laissé un héritage gastronomique dans ce lieu d’excep-tion. Elle restera aux commandes des cuisines du MNBAQ jusqu’à la fin de son contrat, c’est à dire jusqu’au 31 mars 2020, après quoi le groupe Resto-Plaisirs prendra la relève en assurant la gestion des services de restauration et de traiteur au MNBAQ.

La Corriveau, de l’histoire à la légende

Photo courtoisie

La Société d’histoire de Charlesbourg (SHC) convie les passionnés d’histoire et de patrimoine à sa première conférence de l’année 2020 : La Corriveau, de l’histoire à la légende. Née en 1733 à Saint-Vallier, Marie-Josephte Corriveau est devenue célèbre à la suite de sa condamnation à mort par une cour martiale britannique, pour le meurtre de son second époux, et sa pendaison à Québec en 1763. Plus de 250 ans après sa mort, son histoire s’est si bien éloignée de la réalité historique que la légende a pris presque toute la place dans la mémoire collective. On parle de la méchante femme qui a tué ses sept maris. On spécule sur la cage disparue mystérieusement, enlevée par le Diable lui-même. La conférence sera présentée mercredi 29 janvier, à 19 h 30, à l’auditorium de la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement – 7950, 1re Avenue –, dans le site patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg. Les conférenciers invités par la SHC, Catherine Ferland---- et Dave Corriveau (photo), sont des historiens professionnels---.

60 ans...

Photo courtoisie

Bonne fête en retard à Claude Poulin--- (photo) qui a célébré, en début d’année, le 2 janvier pour être précis, un double anniversaire très significatif. D’abord, Claude a eu 60 ans, et il a fêté son 10e anniversaire à titre de directeur des préarrangements funéraires de la maison Harmonia--- de Québec.

25 ans de mariage

Photo courtoisie

Frédéric Dionne et Véronic Ouellet (photo), de Lévis (Pintendre), ont célébré, le 6 janvier dernier, leur 25e anniversaire de mariage. Le couple a 3 enfants : Olivier, Julie-Pier et Zachary. Frédéric qui travaille chez Desjardins est très impliqué dans le hockey mineur. Félicitations.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ivan Waddell (photo), cycliste olympique (1988 et 1992) et directeur général associé, Microbrasserie Archibald Duplessis, 56 ans... Gilles Jobidon, journaliste retraité de Radio-Canada Québec (télé-radio)... Pitbull, rappeur, producteur de musique d’origine cubaine, 39 ans... Les jumelles Marianne--- DeAngelis, du restaurant L’Immedia et Laurence DeAngelis... Mary Pierce, joueuse de tennis née à Montréal, 45 ans... Yves P. Pelletier, humoriste, comédien, acteur et réalisateur, québécois, 59 ans... Anne Bédard, comédienne québécoise, 60 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 15 janvier 2018. Dolores O’Riordan (photo), 46 ans, chanteuse du groupe irlandais de rock The Cranberries... 2017. Jimmy « Superfly » Snuka, 73 ans, lutteur provenant de Fidji, membre du temple de la renommée de la WWE... 2016. Michèle Martin, 96 ans, actrice française... 2015. Michel Daigle, 69 ans, comédien vedette de Lance et compte pour son rôle de « Nounou »... 2014. Roger Lloyd Pack, 69 ans, acteur britannique (Harry Potter)... 2013. François Pichard, 98 ans, pionnier du ski à Québec et à Lévis et l’un des pères de la station de ski du Mont-Sainte-Anne... 2000. Georges-Henri Lévesque, 96 ans, prêtre dominicain, précurseur et chef de file de la Révolution tranquille... 1999. Vincent F. Chagnon, 83 ans, maire de Lévis de 1966 à 1990.